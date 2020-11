Grêmio vence Red Bull Bragantino por 2 a 1 após boas mexidas de Renato Gaúcho

Em um jogo de final emocionante, o Grêmio venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, nesta segunda-feira, em Porto Alegre, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida teve um 1ª tempo horroroso, com as duas equipes errando muito e os lances de emoção praticamente inexistindo nos 45 minutos iniciais.

Depois do intervalo, porém, Renato Gaúcho mexeu bem no time, e o Imortal conseguiu somar o 2º triunfo seguido na Série A.

Na volta dos vestiários, ele tirou o inoperante Robinho e colocou Isaque.

Depois, no decorrer da etapa complementar, trocou Maicon, Luiz Fernando e Diego Souza por Lucas Silva, Ferreira e Churín (que fez sua estreia).

Com essas entradas, o Grêmio melhorou e abriu o placar aos 23 minutos: em cobrança de escanteio, a bola sobrou para David Braz, que fuzilou Cleiton.

O Bragantino sentiu o golpe, e o Tricolor aproveitou para ampliar quase na sequência.

Aos 26, Isaque tramou com Churín e ajeitou para trás. Orejuela invadiu a área em velocidade e disparou um chute violentíssimo, que estufou as redes.

O clube paulista tentou uma reação aos 32: em rápida chegada pela direita, Raúl cruzou e Hurtado chegou chapando para vencer Vanderlei.

Nos minutos finais, a partida teve ainda mais chances de gols para os dois lados, mas o placar acabou mesmo no 2 a 1.

Com o resultado, o Imortal vai a 27 pontos, na 8ª posição, enquanto o Bragantino, com 19, está em 18º lugar, na zona do rebaixamento.

Matheus Henrique durante jogo entre Grêmio e Red Bull Bragantino

Grêmio 2 x 1 Red Bull Bragantino

GOLS: Grêmio: David Braz e Orejuela Red Bull Bragantino: Hurtado

GRÊMIO: Vanderlei; Orejuela, Rodrigues, David Braz e Diogo Barbosa; Maicon (Lucas Silva), Matheus Henrique e Robinho (Isaque); Luiz Fernando (Ferreira), Pepê (Cortez) e Diego Souza (Churín) Técnico: Renato Gaúcho

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan (Chrigor), Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Raúl, Cuello (Ricardo Ryller) e Lucas Evangelista; Artur (Morato), Claudinho (Thonny Anderson) e Ytalo (Hurtado) Técnico: Maurício Barbieri

O Grêmio teve 62% de posse de bola no 1º tempo

O Bragantino finalizou mais no 1º tempo: 5 contra 3

O Grêmio deu 0 finalização certa no gol no 1º tempo

O goleiro Vanderlei, do Grêmio, fez 3 defesas difíceis no 1º tempo

3º gol de David Braz em 29 jogos pelo Grêmio na temporada

1º gol de Orejuela em 25 jogos pelo Grêmio na temporada

2º gol de Hurtado em 11 jogos pelo Bragantino na temporada

Classificação

– Grêmio: 8º lugar, com 27 pontos

– Red Bull Bragantino: 18º lugar, com 19 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias, pela Copa do Brasil.

Quinta-feira, 05/11, 19h*, Palmeiras x Red Bull Bragantino

Quinta-feira, 05/11, 21h30, Juventude x Grêmio

*horário de Brasília