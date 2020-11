Grey’s Anatomy 17×4: Meredith receberá nova visita inesperada (PREVIEW)

No próximo episódio de Grey’s Anatomy, a protagonista Meredith (interpretada por Ellen Pompeo) vai receber uma nova visita inesperada. A informação foi extraída de um novo preview divulgado pela ABC para o intitulado “You’ll Never Walk Alone” (Você Nunca Andará Sozinha, em uma tradução livre).

O vídeo apresenta a personagem ainda internada no hospital por conta da covid-19. Ela está sendo assistida de perto por alguns companheiros de trabalho. No entanto, em seus sonhos, Meredith vai ser surpreendida com a visita de um outro personagem.

Vale lembrar que no episódio anterior, o público viu o reencontro dela com Derek (Patrick Dempsey). Em uma entrevista recente, o ator já confirmou que seu personagem retorna para novos episódios na 17ª temporada de Grey’s Anatomy.

Confira o preview divulgado:

Por enquanto, não há detalhes sobre quem retorna à série nos sonhos de Meredith. Como a trama da série já teve diversas mortes significativas, há diversas possibilidades. A personagem já perdeu muitas pessoas queridas ao longo das temporadas.

Apesar dessas especulações, pode ser que Meredith também encontre pessoas que estejam ainda vivas e sejam importantes para ela. Afinal, não podemos nos esquecer de que estamos mergulhando no íntimo da personagem e esses sonhos estão, de alguma forma, possibilitando forças necessárias para ela continuar enfrentando a atual batalha na qual está.

O vídeo ainda mostra como a condição de Meredith pode estar piorando, e isso não é um bom sinal. A produção também vem sendo elogiada por conta da abordagem escolhida para tratar da pandemia do coronavírus.

O público pode ser surpreendido mais uma vez se nenhum detalhe acabar vazando.

O episódio 17×4 de Grey’s Anatomy será exibido no dia 3 de dezembro na ABC.