GTA 6: Easter egg da DLC de GTA Online traz pista com número seis

Embora GTA 6 não tenha sido anunciado oficialmente, o game pode estar começando a dar as caras. Jogadores afirmam terem encontrado um easter egg no novo teaser de GTA Online, que traz coordenadas geográficas de uma suposta pista com o formato do número seis em algarismos romanos.

O teaser do novo DLC de GTA Online foi anunciado recentemente, e traz um vídeo curto com imagens do que será a nova localidade do jogo. E nesse mesmo vídeo, há uma coordenada geográfica que, quando inserida no Google Maps, por exemplo, mostra uma estrada um tanto inusitada, cujo os fãs acreditam ser uma pista do novo game.

In the latest GTA Online DLC teaser there was an image with coordinates:

38.527A N; 79.6129A Whttps://t.co/6uIv6dET8g

The coordinates lead to a place in Virginia, United States. In this place there is a road the shape of a “VI”

(crazy GTA fan mode off/) pic.twitter.com/wS5njInUPA

— AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) November 23, 2020