Guerra do Golfo: O que estudar sobre esse conflito

A Guerra do Golfo foi um conflito militar liderado pelos Estados Unidos (com apoio de forças internacionais) contra o Iraque em 1991.



A investida americana foi uma resposta pela invasão do Kuwait pelo exército iraquiano no ano de 1990. Essa Guerra foi assistida de perto por conta das transmissões ao vivo realizadas por empresas de televisão, sobretudo dos EUA.

A Guerra do Golfo poderá aparecer em vestibulares de todo país, assim como no Enem. Por isso vale a pena ficar ligado nesse assunto, acompanhe!

Estopim para a Guerra do Golfo

A Guerra do Golfo tem como principais razões questões petrolíferas e geopolíticas. Sobretudo, após a guerra Irã-Iraque onde os iraquianos afundaram-se em uma severa crise econômica.

O Iraque havia sido financiado pelos Estados Unidos, Árabia Saudita e Kuwait durante o conflito com o Irã. Nessa época, o país tinha o comando do ditador Saddam Hussein.

Com o fim do conflito com os iranianos, o Kuwait passou a ser um alvo, tendo em vista os ganhos com o petróleo kuwaitiano, além do perdão das dívidas contraídas durante o conflito com Irã.

Dessa forma, Saddam Hussein ordena a invasão ao Kuwait, alegando que estaria restabelecendo o que antes pertenciam aos iraquianos durante o Império Turco-Otomano.

Entretanto, a invasão ao Kuwait não era vista com bons olhos, principalmente aos americanos que visavam garantir seus interesses geopolíticos na região. Assim como, outras nações capitalistas que ficaram receosas em perder o acesso ao petróleo dali. .

Entenda o que aconteceu

A Guerra do Golfo deve ser incluída em um pacote de mudanças que o mundo passou a partir de 1989, após a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria em 1991.

Os Estados Unidos venceram a disputa contra os soviéticos e tornaram-se a maior potência do globo. Contudo, os iraquianos foram fiéis a URSS durante toda a Guerra Fria.

Sendo assim, os iraquianos invadem o Kuwait com mais de 100 mil soldados em agosto de 1990, visando o domínio petrolífero do Golfo Pérsico. Sem haver muita resistência, o Iraque domina o Kuwait sem maiores problemas.



Entretanto, a ONU (Organização das Nações Unidas), determina que o Iraque sofra um embargo econômico. Além disso, posiciona-se a favor da família real do Kuwait, que acabou sendo exilada na Arábia Saudita.

Mais tarde, a ONU determina que o Iraque retire suas tropas até meados de janeiro de 1991, caso não cumprissem a decisão, seriam atacadas pelas forças da coalizão.

As tropas iraquianas não respeitaram a intimação e acabaram sendo bombardeadas em 17 de janeiro de 1991, iniciando o conflito que duraria um pouco mais de um mês.

O Iraque ficou completamente arrasado, além disso houve a invasão das forças de infantaria, armadas como um arsenal bélico avassalador.

Por conseguinte, o Iraque aceita o cessar fogo no final de fevereiro de 1991. Aceitando retirar suas tropas do Kuwait e sofrendo as devidas sanções.

A Guerra do Golfo acabou matando milhares de civis no Kuwait e no Iraque. Só na tropa iraquiana estima-se que ao menos 35.000 soldados morreram no conflito. Por parte das forças de coalizão, o número foi inferior a 400 baixas.