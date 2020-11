Guilherme Santos, do Botafogo, sofre lesão na coxa: ‘Não esperava ser grave como foi’

O Botafogo tem um novo desfalque. Guilherme Santos sofreu uma nova lesão e ficará fora dos gramados por tempo indeterminado. O clube de General Severiano, por meio da assessoria de imprensa, informou, nesta terça-feira, que o lateral-esquerdo teve uma lesão no músculo reto femural da coxa esquerda.

O defensor se machucou na derrota para o Bahia, no último domingo, na Arena Fonte Nova. O lateral-esquerdo, que atuava mais avançado, foi substituído ainda no primeiro tempo. Ele realiza trabalho de fisioterapia no clube.

Pelo Instagram, Guilherme Santos se pronunciou e revelou a tristeza com a lesão. O jogador afirmou que não esperava sofrer uma lesão tão grave, mas que confia na fé de sua religião para dar a volta por cima. Confira a mensagem do lateral-esquerdo:

“Ontem à noite recebi a notícia sobre a lesão, a ficha não caiu até agora. Pelo barulho que fez no jogo eu imaginei que seria algo, mas não esperava ser grave como foi. Não sou o cara de desistir nem de desanimar, mas estava em um momento que vinha melhorando minha performance depois da última lesão e do Covid, estava me sentindo pronto para voltar a ajudar, aí acontece tudo isso novamente. Difícil entender, mas é a vida. Eu estou passando por isso agora, outras pessoas estão passando por outras coisas e assim vai

Mas como somos seres humanos, estou muito triste e sem chão, já entreguei nas mãos de Deus para que ele me ajude a passar por isso com as orações, a fé independente da religião e a energia positiva de todos vocês. Ainda não tem previsão de volta, mas creio que Deus irá me capacitar todos os dias para fazer uma boa recuperação e voltar o mais rápido possível, para juntos enfrentarmos as batalhas.”