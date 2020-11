Gustavo Scarpa testa positivo e é nono jogador do Palmeiras com Covid-19 em uma semana

O Palmeiras teve o nono jogador infectado por Covid-19 no atual elenco em uma semana. Conforme apurou o NOSSO PALESTRA/LANCE!, o lateral esquerdo Gustavo Scarpa testou positivo para a doença.

O NP/LANCE! também soube que o atleta está assintomático, confiante na pronta recuperação e aguardando o resultado da contraprova.

O defensor se junta a Luan, Gabriel Menino, Matías Viña, Alan Empereur, Gabriel Veron, Rony, Danilo e Gabriel Silva, todos afastados e cumprindo o protocolo de isolamento.

Depois de um período com poucas oportunidades como titular na equipe de Vanderlei Luxemburgo, Scarpa se tornou a principal opção do treinador Abel Ferreira para a lateral.

Ele é mais uma baixa para o compromisso de volta da Copa do Brasil, quarta-feira (18) em Fortaleza e diante do Goiás, no sábado (21), também fora de casa, desta vez pelo Brasileirão.