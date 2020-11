Guto Ferreira liga o alerta para o sistema defensivo do Ceará

O sistema defensivo do Ceará desmoronou. Nos jogos contra Palmeiras e Grêmio, o Vozão levou sete gols e deixa o técnico Guto Ferreira extremamente preocupado com a situação.

Na coletiva de imprensa, o treinador não fugiu das questões e garantiu que vai trabalhar para melhorar o desempenho dos defensores.

‘Independente de ter acontecido nos dois jogos, é algo que me preocupa. As equipes que eu monto não costumam ser tão vazadas. A defesa do Ceará não está figurando entre as dez melhores, em hipótese alguma. Por isso que temos que estruturar a nossa equipe para ter uma defesa mais coesa’, avaliou o treinador.

Com o revés, o Ceará encerra a rodada na 13ª colocação, com 24 pontos. Nos últimos cinco jogos, o Vozão saiu de campo com apenas uma vitória.