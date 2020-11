Hannibal: Bryan Fuller revela porque David Tennant não participou da série

Em uma recente entrevista para a revista Rolling Stone, o roteirista Bryan Fuller revelou ao público porque o ator David Tennant não participou da série Hannibal, exibida entre 2013 e 2015, na NBC. Vale lembrar que, na época, o dinamarquês Mads Mikkelsen foi o responsável por interpretar o famoso serial killer Hannibal Lecter.

A produção foi cancelada após a exibição de sua 3ª temporada, antes mesmo que os roteiros pudessem abordar os eventos que aconteceram no clássico O Silêncio dos Inocentes, escrito por Thomas Harris.

Refletindo sobre a escolha do elenco, Fuller afirmou que foram processos muito complexos e difíceis. “Eu amo David Tennant”, afirmou ele durante a entrevista. “Houve uma leveza na atuação de David [nas audições], em alguns aspectos, que fizeram um contraste interessante com a desenvoltura de Mads no papel”, revelou o roteirista.

(Reprodução)Fonte: NBC

Ainda segundo Fuller, David é um ator muito divertido de se assistir em qualquer papel que seja. “Acho que teria sido interessante ver David Tennant como Hannibal”, disse ele.

Bryan Fuller também contou, ao longo da entrevista, que a decisão de escolha para o papel principal na série também envolveu questões relacionadas a cachês. “Foi uma decisão tomada acima do meu nível salarial”, explicou Fuller.

Como a série teria se desenvolvido com David Tennant no papel principal? O ator acumula diversos papéis realmente divertidos em séries, como é o caso de sua participação em Doctor Who e Good Omens.

Na entrevista, Bryan Fuller ainda revelou que é muito fã de Tennant e que possui uma cópia da gravação da audição do ator para Hannibal em seu computador.

“Eu assisto de vez em quando me perguntando como teria sido, só porque amo David e seu estilo de atuação. Mas não tenho dúvidas de que Mads Mikkelsen foi a pessoa certa para este trabalho”, completou ele.

O que você acharia dessa escolha?