Hazard foi desfalque por lesão mais vezes do que entrou em campo

A derrota para o Alavés na La Liga não foi a pior notícia que o Real Madrid recebeu no último sábado (28). Aos 25 minutos do primeiro tempo, Eden Hazard sentiu dores na coxa direita e foi substituído para entrada do brasileiro Rodrygo.

No domingo (29), o belga foi submetido a uma ecografia, mas o resultado no exame não conclusivo sobre um possível lesão. Nesta segunda-feira (30), portanto, ele realizará uma ressonância, para saber o grau da lesão e, se possível, o período de baixa.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Esta é a oitava lesão do camisa 7 desde que chegou ao Real Madrid no início da temporada 2019/20. E, contando com a partida que perdeu por ter testado positivo para a COVID-19, o atleta já foi desfalque em 36 jogos por razões médicas.

A estatística preocupa quando se nota que o número de partidas disputadas pelo jogador é inferior ao de perdidas. Pelos merengues, Hazard entrou em campo em 28 jogos, contando o do último final de semana.

Em seus sete anos atuando pelo Chelsea, Hazard havia perdido 20 partidas, quase a metade do que já perdeu pelo Real Madrid.

Nesta terça-feira (1°), o Real Madrid viaja até a Ucrânia para enfrentar o Shakhtar em duelo decisivo na briga por vaga na próxima fase de Champions League. O belga já é desfalque certo para este confronto.

Em La Liga, os merengues estão na quarta colocação, com 17 pontos, sete a menos que a líder Real Sociedad.