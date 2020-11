HBO autoriza início da produção de série sobre The Last of Us

O famoso jogo de videogame The Last of Us, exclusividade da PlayStation, terá uma série de televisão nos canais HBO. Segundo informações do site The Hollywood Reporter, a adaptação recebeu sinal verde da rede televisiva para começar os preparativos de produção do seriado.

A informação foi confirmada pela conta oficial de Twitter da Naughty Dog.

We’re so psyched to be teaming up with @HBO to create a new The Last of Us series with @Neil_Druckmann and @clmazin at the helm: https://t.co/AzjxMdjTbQ pic.twitter.com/6gFjdXtiMw — Naughty Dog (@Naughty_Dog) March 5, 2020

Série The Last of Us

A produção está sendo desenvolvida por Craig Mazin, responsável pela série Chernobyl, e Neil Druckmann, que é o diretor criativo do game de sucesso. A ideia de envolver o responsável pelo jogo envolve a busca por um seriado que tenha licenças poéticas no roteiro, mas, ainda assim, mantenha-se bastante fiel à história original.

As informações são de que a HBO já havia topado produzir o seriado em março deste ano. Além de Mazin e Druckmann, a série terá a produção executiva de Carolyn Strauss (Game of Thrones), Evan Wells, pela desenvolvedora de jogos Naughty Dog, e Qizilbash e Carter Swan, que estão envolvidos pela PlayStation Productions. A Sony Pictures TV e a Word Games também estão envolvidas no programa.

(Fonte: Naughty Dog/Reprodução)Fonte: Naughty Dog

Enredo do seriado

A série de The Last of Us irá se passar 20 anos após a destruição da civilização moderna. A história gira ao entorno de Joel, um sobrevivente do apocalipse que foi contratado para fazer o contrabando de Ellie, uma menina de 14 anos, para fora da zona de quarentena opressiva.

A tarefa, que inicialmente parecia ser tranquila, acaba se tornando uma aventura perigosa e brutal, criando um laço de dependência entre os dois personagens.