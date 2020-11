Helinho, alvo do Bragantino, foi liberado das atividades no São Paulo

As conversas entre Red Bull Bragantino e São Paulo para que o atacante Helinho se torne o mais novo reforço do clube de Bragança Paulista parecem caminhar para um desfecho positivo.

Segundo informação do portal ‘ge’, o jogador de 20 anos de idade já teria sido até mesmo liberado dos treinos junto ao restante do elenco de Fernando Diniz em tom de preservação para aguardar o fim das negociações. Além disso, tanto no Brasileirão diante do Flamengo e na Sul-Americana contra o Lanús, ele não esteve sequer entre os relacionados.

Inicialmente, o acordo seria por empréstimo onde o investimento do Massa Bruta seria de R$ 3 milhões já deixando nos termos da negociações que a aquisição definitiva do atleta revelado em Cotia por 65% dos direitos econômicos (o São Paulo seguiria com os outros 35%) por R$ 25 milhões.

Enquanto a transação não se concretiza, o técnico Maurício Barbieri terá nessa quinta-feira (5) a missão de, com as peças disponíveis no plantel, reverter o quadro diante do Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Tendo perdido por 3 a 1 no Nabi Abi Chedid na última semana, o time do interior paulista precisa vencer por dois gols de diferença no Allianz Parque às 19h para, ao menos, levar a decisão as penalidades máximas.