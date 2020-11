Hellraiser: Clive Barker será produtor executivo da nova série da HBO

Uma nova série de TV de Hellraiser está em produção, e, agora, a HBO anunciou que o novo projeto contará com Clive Barker, autor do livro The Hellbound Heart, que deu origem à clássica franquia de filmes — também escrita por Barker.

Barker atuará como produtor executivo na série dirigida por David Gordon Green, e, segundo as informações, terá um envolvimento real no projeto e não apenas uma menção honorária na lista de produtores executivos.

Por muitas vezes, produtores executivos não chegam a participar efetivamente na criação de uma produção, com alguns ficando com o investimento financeiro da série ou filme, ou então sem envolvimento nenhum, aparecendo apenas como produtores executivos “honorários”, o que não será o caso de Clive Barker, que se junta ao projeto para realmente contribuir para o material.

“Estou maravilhado com a mitologia de Hellraiser ganhando uma nova vida. É hora de as histórias voltarem às raízes. Estou ansioso para levar a um novo público os elementos mais poderosos e antigos do horror: o mal mais sombrio invadindo nossas vidas humanas e como devemos encontrar em nós mesmos o poder de resistir a ele”, declarou Barker, em uma conversa com o site Deadline.

A série de Hellraiser será escrita por Mark Verheiden (Battlestar Galactica) — que também será o showrunner — e Michael Dougherty (X-Men: Apocalipse). Ambos serão produtores executivos ao lado de Dan Farah (Ready Player One), Roy Lee (It: A Coisa), Danny McBride, Jody Hill e Brandon James (Halloween), além de Eric Gardner, Lawrence Kuppin, David Salzman e Marc Toberoff. Clive Barker se juntará à Andrew Farah e Adam Salzman como coprodutor executivo.