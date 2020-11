High School Musical: veja o trailer do especial de natal no Disney+

Nesta quarta-feira (18), o streaming Disney+ divulgou um trailer para o novo especial da série High School Musical: The Musical. Intitulado como The Holiday Special (O Especial de Natal, em uma tradução livre).

O novo vídeo apresenta o elenco da série falando sobre o que vem por aí, mesclando com algumas cenas do episódio especial.

Entre os membros do elenco que irão aparecer nesse episódio estão Joshua Bassett, Olivia Rodrigo, Matt Cornett, Sofia Wylie, Larry Saperstein, Julia Lester, Dara Reneé, Frankie Rodriguez, Joe Serafini, Mark St. Cyr e Kate Reinders. Ao que tudo indica, esse especial vai trazer os personagens se preparando para um grande evento e cantando diversas canções propícias da época.

Confira o trailer:

A série, que já foi renovada para uma 2ª temporada, tem feito bastante sucesso na plataforma do Disney+. Além disso, High School Musical tem sido um dos termos mais buscados no streaming da Disney, que chegou na última terça-feira (17) ao Brasil.

Além desse especial de Natal, o catálogo do Disney+ está recheado com outras obras que corroboram o clima festivo da celebração. A estreia do episódio, no entanto, vai acontecer um pouco antes do Natal chegar e será em 11 de dezembro.

Confira todas as músicas que embalarão o episódio:

“This Christmas (Hang All The Mistletoe)”, de Sofia Wylie

“Feliz Navidad”, de Frankie Rodriguez e Joe Serafini

“The Hanukkah Medley”, de Julia Lester

“Last Christmas”, de Matt Cornett

“White Christmas”, de Larry Saperstein

“Little Saint Nick”, de Joshua Bassett e Matt Cornett

“Believe”, de Dara Reneé

“O que você está fazendo na véspera de Ano Novo”, de Kate Reinders e Mark St. Cyr

“River”, de Olivia Rodrigo

“Something In The Air”, do próprio elenco da série

“Isso é Natal para mim”, de Frankie Rodriguez, Kate Reinders, Julia Lester e Joe Serafini

“Natal”, de Dara Reneé

Ansioso para essa estreia? No dia 11 de dezembro, vá até o Disney+ mais próximo para dar play em The Holiday Special de High School Musical: The Musical.