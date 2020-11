História: 4 filmes sobre Che Guevara

Ernesto Guevara de La Sena popularmente conhecido com Che Guevara (1928 – 1967) foi um dos líderes da Revolução Cubana na década de 1950.

Ele tornou-se presidente do Banco Nacional cubano e posteriormente Ministro da Indústria de Cuba. Tinha como principal objetivo unificar o regime socialista na América Latina.

Figuras históricas aparecem sempre cotadas para provas de vestibulares, assim como para o Enem. Por isso selecionamos 4 filmes sobre Che Guevara que irão te ajudar a entender a história do revolucionário, veja!

Diário de Motocicleta (2003)

O filme conta a história de Che Guevara ainda estudante de medicina em 1952, quando decide viajar pela América do Sul com o amigo Alberto Granado.



A excursão é feita em cima de uma moto que acaba quebrando após 8 meses de viagem. Daí em diante, eles passam a seguir viagem pedindo carona ou na caminhada literalmente, conhecendo diversos lugares, pessoas e a cultura de diversos países.



Chevolution (2008) – Este documentário conta com depoimentos de fotógrafos cubanos e artistas gráficos europeus. Nas filmagens busca-se demonstrar a vida de Che Guevara desde sua infância, além da história por trás da foto clássica tirada pelo fotógrafo Alberto Korda em 1960.



Anos depois da foto tirada, um fotógrafo italiano pede para publicá-la. Daí em diante, a foto passou a ser uma das fotografias mais populares e influentes do planeta.

Che (2009) – O filme mostra como Fidel Castro e oito rebeldes entre eles Che Guevara saem do México com destino a Cuba. Che tinha como objetivo lutar ao lado de Castro para derrubar o governo de Fulgêncio Batista.

Quando chegam ao território cubano, Guevara começa a fazer parte da guerrilha, lutando contra as forças do governo e ao mesmo tempo cuidando dos doentes.



Ao longo desse período, ele começa a ganhar o respeito do grupo, tornando um dos líderes do movimento e da revolução que está só começando.

Che 2 (2009) – O longa conta como Che Guevara chega a uma enorme popularidade e poder após a Revolução Cubana. Em 1964, ele vai discursar nas Nações Unidas em Nova Iorque, reafirmando sua luta contra o imperialismo.

Daí em diante, Che some da cena cubana e reaparece na Bolívia, organizando um grupo de bolivianos e cubanos para começar uma revolução socialista por toda a América Latina.

