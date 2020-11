História: 4 tópicos para estudar sobre a civilização Maia

A civilização Maia, uma das maiores e importantes da América, consistiu em uma cultura mesoamericana pré-colombiana. Habitaram o território que atualmente corresponde ao México, Belize e algumas regiões de Honduras e Guatemala.

A civilização maia poderá aparecer em provas de vestibulares de todo país, assim como no Enem. O que acha de descobrir mais informações sobre essa temática?

Ordem política Maia

Os maias dividiam-se politicamente em cidades-estados em união com as aldeias e formavam unidades políticas independentes. Sendo assim, cada uma tinha um grau de desenvolvimento próprio.

A saber, nesses locais a autoridade era realizada em nome de um Deus. O líder do governo das cidades possuía um conselho e um grupo formado por funcionários públicos para realizar a preservação da ordem pública.

Economia

A economia maia era movida principalmente pela agricultura e o plantio de milho, algodão, cacau e agave. Os maias também caçavam, pescavam e faziam artesanato.

A coletividade se destacava nessa civilização, não havia um dono, em tese o Estado era o detentor de todas as terras. Sendo assim, todo camponês que fazia parte da aldeia, podia usar o território para conseguir sobreviver, contudo, tinha que pagar impostos recolhidos pelo Estado.

Ademais, o Estado tinha poder sobre a força de trabalho, obrigando os camponeses a trabalharem de graça na construções de templos, obras de irrigação, represas, palácios, entre outros.

Sociedade Maia

A sociedade maia foi construída na base do trabalho e esforço de sua população. Tratava-se de uma civilização altamente controlada e rígida. Desse modo, era formada por três camadas sociais:

O topo da pirâmide social era ocupada pela família real, chefes do governo e comerciantes.

Logo abaixo estavam os servidores do Estado, como os recolhedores de impostos, os indivíduos responsáveis pela segurança e por fim os chefes de cerimônias.

Na base da pirâmide social ficavam os trabalhadores braçais e os agricultores

A cultura maia acreditava que a civilização era guiada por deuses, por esse motivo os rituais religiosos estavam sempre presentes nas atividades culturais deles.

Além disso, eles desenvolveram um sistema de escrita próprio, baseando-se em objetos e ideias praticamente indecifráveis.

Religião

A sociedade maia acreditava que o destino deles era completamente guiado pelo desejo dos deuses. Principalmente de Itzamna, considerado o senhor do céu e por isso o mais importante para eles.

Entretanto, eles também cultuavam os deus do Sol, da Lua, da chuva, do vento, da vida e da morte. Assim como, deuses ligados à produção agrícola e a caça.

Aos deuses eles ofereciam alimentos, sacrifício de bichos e seres humanos. Além disso, nas cerimônias havia dança e encenações teatrais.

Fim da civilização maia

Segundo pesquisadores o começo do fim da civilização maia, se deu no século IX. Várias hipóteses e teorias giram em torno do tema.

Alguns historiadores creem que as guerras, conflitos internos, invasões e até mesmo um cultivo inadequado do solo, corroboraram para extinção dos maias.

As péssimas condições da terra deixaram a produção limitada e consequentemente insuficiente para o consumo, obrigando o população a deixarem de suas cidades.

Por fim, os pesquisadores afirmam sem dúvidas que quando os espanhóis chegaram no continente americano, a sociedade maia já não existia.