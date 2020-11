História antiga: 5 tópicos importantes sobre os Fenícios

Os fenícios formaram a civilização fenícia na Antiguidade. Eles ocupavam o Norte da Palestina e recebiam a alcunha de ‘povo do mar’.

Eles ajudaram no desenvolvimento da Astronomia, e além disso, consistiam em excelentes mercadores marítimos por conta de sua localização privilegiada entre o Mar Mediterrâneo e os territórios que hoje fazem parte o Líbano, Síria e Israel.

A saber, os fenícios comercializavam com diversos povos, sobretudo com os hebreus que estavam na mesma região. Já com os persas, além da relação comercial eles entraram em conflito por conta das políticas expansionistas dos persas.

Fenícios e a religião

Os fenícios tinham como religião o Politeísmo e cultuavam sobretudo três deuses, são eles:

El – Autoridade máxima, para eles El foi quem criou o mundo. Tudo deveria passar pela chancela dele e por conseguinte ele saberia de tudo.

Asherah – Deusa do mar, dos animais e das colheitas. Tem como símbola a palmeira, árvore que destaca-se pela resistência.

Baal – Deus das tempestades e montanhas, além de promover a fertilidade. Conhecido também como Cavaleiro das Nuvens ou Mestre das Terras, pois trata-se de um combatente contra as forças da morte.

Economia dos fenícios

A principal atividade econômica do povo fenício era a pesca e comércio marítimo. Ademais, eles também faziam artesanato e trabalhavam em plantações, sobretudo de olivas e vinhas.

Entre os serviços mais conhecidos, ademais, estava o tingimento de tecidos. Por outro lado, não conseguiram desenvolver atividades agropecuárias devido às características montanhosas da região.

Ganha-se destaque o investimento da civilização fenícia na construção de enormes navios que corroboraram para a expansão do comércio.

Fenícios e a política

A civilização fenícia se formava por diversas cidades-estados, não havia um país comandado pelo Estado.

Dessa forma, cada cidade tinha um governo que ocorria de maneira independente. Podiam estar em paz entre elas ou não.

O poder político se organizava de acordo com as rotas marítimas, desse modo, os homens que dominavam o mar, detinham o poder, formando a Talassocracia.

Cultura fenícia

A cultura fenícia foi influenciada por povos que eles realizam comércio e por conta disso eles absorviam parte da cultura deles.

Contudo, a cunhagem de moeda, assim como a impressão das suas grandes embarcações e mitos, demonstram traços culturais desse povo.

A música e a dança também ganhava destaque na cultura dos fenícios, através delas eles realizavam rituais no campo ou nas cidades.

Alfabeto fenício

Para muitos estudiosos os fenícios são os responsáveis pela criação do alfabeto ocidental, visto que ao contrário de outros povos que adotaram símbolos como base de suas escritas, os fenícios usavam fonemas.

O alfabeto fenício foi criado para facilitar as relações comerciais entre eles e com outros povos. Ele era representado por 22 consoantes, mais tarde, os gregos adicionaram as vogais.

Fim da civilização Fenícia

Após a conquista do território fenício pelos persas, comandados pelo rei Ciro II. Os fenícios resolvem fugir e acabam fundando Cartago.

Após três duros conflitos pelo controle do Mar Mediterrâneo nas Guerras Púnicas, os romanos destroem Cartago e passam a controlar o comércio da região.

