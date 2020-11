História do Brasil: Saiba quem foi o Padre Anchieta

Conhecido como apóstolo do Brasil, Padre José de Anchieta era missionário da Companhia de Jesus. A saber, ele fez parte do começo da catequização dos nativos em território brasileiro.

Breve biografia

José de Anchieta nasceu na Espanha em 1534, aos 14 anos foi estudar em Portugal. Devido uma doença óssea, orientado pelos médicos, partiu ainda jovem para o Brasil.

Em terras brasileiras em constante contato com os indígenas aprendeu a comunicar-se com eles, com isso, passou a defendê-los dos colonizadores portugueses.

Tinha como missão ensinar e catequizar os nativos. A saber, o Padre José de Anchieta fez parte da fundação do colégio da vila de São Paulo, posteriormente acabou tornando-se a cidade de São Paulo.



O padre acabou desempenhando diversas profissões e atividades ao longo da sua vida. Além de ser missionário, ele também foi historiador, gramático, teatrólogo e poeta.



José de Anchieta, transitou bastante sobretudo nas regiões que hoje são os estados do Rio de janeiro e Espírito Santo. A saber, em 1957 ele chega ao cargo de Provincial, o mais alto da Ordem de Jesus.

A partir daí, o Padre José de Anchieta passou a andar por toda extensão do Brasil Colonial, liderando as atividades e missões jesuítas.



Ele faleceu em 9 de junho de 1957, na capitania do Espírito Santo. Devido seu trabalho de catequização nas Américas ele ficou conhecido como “Apóstolo do Novo Mundo”.

Padre Anchieta – Obras

A Academia Brasileira de Letras publicou em 1933 cartas, informações, fragmentos históricos e sermões, escritos pelo padre.

Vale destacar que entre as suas obras mais populares está o “Poema à Virgem” escrito quando ele era refém durante uma período de negociações de paz entre índios e portugueses.



Outra obra que se destaca é a “Arte de Gramática da Língua Mais Usada na Costa do Brasil. Onde ele aborda a gramática que usou sobre o tupi durante sua missão.

O Padre José de Anchieta recebeu algumas homenagens póstumas como o nome da cidade do Espírito Santo que antes era Reritiba, passou a chamar-se Anchieta.



Ademais, uma das principais rodovias do Estado de São Paulo que liga a Baixada Santista a capital paulista recebeu o nome do Padre: Rodovia Anchieta.

