História Geral: Entenda a Primavera dos Povos 

A Primavera dos Povos que também ficou conhecida como Revolução de 1848 foi um conflito que começou na França e espalhou-se pelo continente europeu, por conta de ideais liberais e socialista.

Primavera dos Povos – Contexto Histórico

Após o fim da Era Napoleônica, as monarquias do continente europeu realizaram o Congresso de Viena com o intuito de se proteger e manter os ideais liberais da Revolução Francesa.

Logo após a reunião, formou-se a Santa Aliança que determinou um acordo entre as nações, incluindo militar, buscando a proteção dos governos monarcas.

No entanto, uma dura crise econômica atingiu a Europa devido às péssimas condições de vida por conta das colheitas precárias, a disparada nos preços, assim como o fechamento de fábricas aumentando o desemprego, levaram os trabalhadores a revolta.

No ano de 1848 foi lançado o “Manifesto Comunista” por Karl Marx e Friedrich Engels, abrindo os olhos da população para um ideal socialista, pautados na luta operária.

Dessa forma, nobres e burgueses aderiram ao movimento, buscando democracia. Por conta disso, espalhou-se por todo continente fundamentos sobretudo liberais, tendo em vista que o ideal socialista havia-se iniciado.

Consequência dos Conflitos

Os conflitos na Primavera dos Povos acabaram não saindo como o desejado mas promoveram uma onda inspiradora. Na Alemanha, criou-se uma nova constituição, mas o rei a rejeitou.

Já na França, o rei abdicou do trono, abrindo espaço para a proclamação da República. Na Áustria, o imperador renunciou, entretanto, o império retorna anos depois.

Os húngaros lutaram pela independência da Áustria, porém sem sucesso. Os italianos lutavam pela unificação do país, fato que só ocorreu anos depois.

A Primavera dos Povos foi histórica, pois a revolta não abriu mão dos seus ideais como a isonomia civil. Também mostrou que a força da mobilização da classe operária em torno dos seus interesses.

No entanto, os ideias da Primavera dos Povos se espalharam pelo mundo, influenciando outras revoltas como a Revolução Praieira que aconteceu no Brasil em Pernambuco entre 1848 e 1950 contudo os rebeldes não tiveram êxito.

