História Medieval: 4 tópicos para conhecer os Visigodos

Os visigodos são os “godos do oeste” para diferenciarem-se dos “godos do leste” pois são uma das subdivisões dos povos godos. Originam-se das margens do Mar Negro onde hoje fica localizada a Romênia, fazendo parte dos diversos povos bárbaros que ocuparam o território do Império Romano do Ocidente.

Os Godos eram de origem escandinava e surgiram entre o século II e III. Rapidamente decidiram atacar o Império Romano e a Grécia> Entretanto, como resposta, sofreram ataques, sendo obrigados a se refugiarem às margens do rio Danúbio.

Foi nesse momento que os godos sofreram uma divisão interna e dividiram-se entre visigodos e ostrogodos.

Povos medievais podem aparecer em provas de vestibulares de todo país, assim como no Enem. Por isso vale a pena ficar ligado nesse assunto, acompanhe!

Reino Visigótico

O reino visigótico existiu entre 420 e 711 chegando a ocupar boa parte do território da Espanha e sudeste da França. Constituíram uma monarquia eletiva e o soberano devia se eleger através de uma assembleia de nobres e membros do clero.

Entretanto, muitos conflitos pelo trono aconteciam, justamente pelo soberano ser escolhido de forma elegível e não hereditária. A saber, muitos dos reis visigodos, foram mortos por parentes ou cortesãos e somente alguns faleceram naturalmente.

Religião dos Visigodos

No começo do reino os visigodos eram politeístas, contudo,em meados do século II, são convertidos ao cristianismo ariano. O mesmo acreditava que Jesus Cristo não era filho de Deus, considerado como heresia no Concílio de Nicéia em 325, organizado pelo imperador Constantino.

A partir daí, iniciou-se uma guerra religiosa no reino visigodo. Chegando ao fim somente com a conversão do rei Recaredo I, confirmando a resolução do III Concílio de Toledo, em 589, banindo o cristianismo ariano.

Por essa razão, ele consegue juntar a religião na Hispânia, virando uma espécie de guia para Igreja, assim poderia contar com seu auxílio.

Economia dos Visigodos

Os visigodos tradicionalmente cultivavam cereais, entretanto, implementaram na Península Ibérica o cultivo de espinafre, lúpulo e alcachofra.

Influenciados pelo Império Romano, passam a viver em grandes vilarejos, onde constituíam casas, igrejas e locais para plantio administrados de maneira particular. Além disso, também contavam com um exército próprio.

Fim do Reino

Os visigodos passam a enfrentar no século VIII movimentos de resistência e invasões que culminaram no fim do reino visigótico. As invasões muçulmanas foram a principal causa para o fim da monarquia visigótica.

Os muçulmanos permaneceram na Península Ibérica por oito séculos. A região só voltou a ter a liderança dos habitantes locais após o processo de Reconquista que terminou com a expulsão dos muçulmanos e a unificação da Espanha em 1492.

E então, gostou de conhecer mais sobre o tema?

Não deixe de ler também – História antiga: 5 tópicos importantes sobre os Fenícios