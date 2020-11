História: Resumão sobre a Revolução Agrícola

A Revolução Agrícola ocorreu há 10 mil anos a.C., durante o período neolítico. Quando o homem evoluiu e passou a desenvolver a agricultura, além da caça e pesca.

Uma Segunda Revolução Agrícola aconteceu no mundo nos séculos XVIII e XIX no continente Europeu. Devido uma transformação no sistema de produção.

A criação dos meios de produção poderão aparecer em provas de vestibulares, assim como no Enem. Por isso vale a pena ficar ligado, veja!

Primeira Revolução Agrícola no Período Neolítico

A Primeira Revolução Agrícola aconteceu no período neolítico (8 mil a.C. a 5 mil a.C.). Foi nessa época que o homem descobriu o fogo, a partir daí, começa o desenvolvimento de técnicas para governar a produção de alimentos.

As ferramentas desenvolvidas em períodos anteriores, são aprimoradas para desenvolvimento da atividade agrícola. Por conta disso, o período também ficou conhecido como Revolução Neolítica.



É importante destacar que o homem também passou a governar a criação de animais. Esses fatores foram importantíssimos para queda nos deslocamentos atrás de água e alimentos, muito comum em grupos nômades.

Por esse fatores, mais tarde, foi possível o aparecimento de centros urbanos. Como o homem, passou a fixar-se em torno da atividade agrícola. Esse período ficou conhecido como Revolução Urbana. As primeiras sociedades urbanas conhecidas surgiram na Mesopotâmia.

Resumo Segunda Revolução Agrícola

A Segunda Revolução Agrícola ocorreu devido o aparecimento de novas tecnologias aperfeiçoando as técnicas desenvolvidas até aquele momento.

Buscava-se o aumento da produção e produtividade. A partir daí, os resultados foram melhorando devido a implantação de técnicas como a rotação de cultura, diversificação das sementes e melhor aproveitamento das terras para pecuária.

Os ingleses por exemplo aprovaram uma lei que permitia a compra de campos públicos pela alta burguesia, forçando os pequenos agricultores a deslocar-se para as cidades.

Essa migração de trabalhadores, ajudou a formar o mão-de-obra operária nas fábricas inglesas durante a Revolução Industrial.

Principais Técnicas

A Revolução Agrícola ficou marcada pela transformação dos meios de produção, algumas técnicas desenvolvidas foram:

Uso de animais no processo de produção, corroborou para o aumento da produtividade do plantio até a colheita

Produção em grande escala de novos produtos

Limitação de terras comuns para pequenos agricultores

Latifúndio

Expansão da pecuária

Melhoria no rendimento

Transformação nos padrões de posse

Investimento em estudo e pesquisa para reduzir os impactos ao solo

Desenvolvimento de nutrientes para enriquecer o solo e aumentar a produção

