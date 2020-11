Neste sábado, 28 de novembro, o cantor Marcelo Topadinho realiza mais uma live, dessa vez com participação total feminina. Além de seu vasto repertório, o Topadinho terá o prazer de também dividir palco com as cantoras: Maxyelene Cruz, Sabrina Lobo e Beatriz Barbosa, tudo isso diretamente do Tuca’s Bar, a partir das 18h.

A transmissão ao vivo será pelo BoaTV no Youtube e você pode assistir diretamente pelo link abaixo: