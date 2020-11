Homem que matou marido da amante é condenado a 18 anos de prisão

Nesta segunda-feira, 23/11, o 2º Tribunal do Júri de Belo Horizonte (MG), em sessão presidida pelo juiz Ricardo Sávio de Oliveira condenou a 18 anos de prisão, em regime fechado, um homem acusado de matar o marido de sua amante, em troca de um celular e de R$50.

O crime aconteceu em julho do ano passado, no Bairro Mineirão, em Belo Horizonte.

Denúncia do Ministério Público

De acordo com a denúncia do Ministério Público (MP), o homicídio foi cometido a mando da esposa da vítima. Assim, ela também deverá ser julgada pelo crime, porém seu processo foi desmembrado e o julgamento será realizado em data ainda não definida.

Do crime

Conforme a denúncia, a esposa da vítima ofereceu ao amante um celular e a quantia de R$ 50 para que ele executasse o crime. O réu aceitou a oferta e combinou a forma de execução chamando ainda outras pessoas para ajudá-lo. Os outros envolvidos no crime também foram remunerados pela amante, mas a polícia não conseguiu descobrir a identidade deles.

Assim, a denunciada atraiu a vítima de volta para a residência, por volta das 10h, em 02 de julho do ano passado, alegando que sentia um mal-estar e necessitava de atendimento médico urgente. Por isso, o marido deixou seu trabalho e foi para casa, onde os criminosos o surpreenderam. Eles o agrediram de forma brutal, com golpes na cabeça e com facadas no abdômen, lesões que causaram sua morte.

Além disso, o corpo da vítima foi encontrado com sinais de tortura, com um saco plástico na cabeça, pés e mãos amarrados.

Homicídio qualificado

Portanto, diante de todo conjunto probatório, o Conselho de Sentença do Júri popular condenou o homem por homicídio qualificado, com emprego de tortura, mediante emboscada e promessa de recompensa.

(Processo nº 0024.19.073.461-6)

Fonte: TJMG

Veja mais informações e notícias sobre o mundo jurídico AQUI