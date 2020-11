Hopkins faz milagre em Hail Mary e Arizona Cardinals vence o Buffalo Bills no último segundo

Buffalo Bills e Arizona Cardinals fizeram um dos melhores jogos da semana 10 da temporada 2020. Viradas, turnovers, touchdowns no momento decisivo, Hail Mary e emoção até o final. Os Cardinals venceram, 32 a 30, graças a um Hail Mary lançado por Kyler Murray e recepção milagrosa de DeAndre Hopkins, na endzone. Rídiculo!!!!

Com a incrível vitória, os Cards chegaram ao sexto triunfo em nove partidas. Buffalo teve apenas sua terceira derrota em dez confrontos no ano.

O jogo foi todo excelente, mas vamos nos ater aos dois drives decisivos no minuto final.

Josh Allen esteve longe de ser perfeito nesta noite no Arizona. Ele lançou duas interceptações e permitiu que a defesa do Arizona Cardinals levasse a melhor em boa parte da noite. Mas o QB apareceu quando Buffao Bills mais dele precisou. Conduzindo um drive perfeito, Allen foi avançando o campo, ganhando jardas com o braço e pernas e dissecando a defensiva adversária. Faltando 34 segundos, cravou a adaga no peito de Arizona. Um lindo passe no cantinho da endzone para Stefon Diggs, que derrotou Adrian Peterson na rota e mergulhou para fazer o TD. Pena para o Buffalo que existia um dupla tão afiada quanto do outro lado.

Com apenas 34 segundos no relógio, Murray levou o ataque dos Cardinals até o meio do campo. Dali, com menos de dez segundos no relógio, ele sabia que teria que arriscar e mandar uma Hail Mary pro alto e rezar. Murray recebeu pressão pelo meio da linha de scrimmage, fugiu do sack para o lado esquerdo, ajeitou seu corpo e disparou a bola no ar. No meio de três defensores dos Bills estava um isolado DeAndre Hopkins. Mas o que é uma marcação tripla para um dos melhores wide receivers da NFL? Hopkins subiu mais alto que todo mundo, agarrou a bola e aterrisou com ela para dar o triunfo ao Arizona. Fantástico!!!