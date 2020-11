Hypeloop de passageiros faz 1ª viagem com um sucesso

A Virgin Hyperloop, empresa que desenvolve um sistema de transporte por meio de tubos que abrigam cápsulas capazes de viajar a altas velocidades, realizou neste domingo (8) o primeiro teste tripulado dessa forma de locomoção.

O teste foi realizado em uma pista de 500 metros construída no deserto de Nevada, nos Estados Unidos e foi registrado em um vídeo divulgado pela companhia.

Confira:

Ao todo, os passageiros chegaram a uma velocidade de 172 km/h — e falaram que a sensação é parecida com a de acelerar em um carro de corrida, sem grandes desconfortos. Os dois utilizaram fones de ouvido, cintos de segurança especiais e Os voluntários que participaram da viagem foram o cofundador da empresa, Josh Giegel, e a diretora de experiência de passageiros, Sara Luchian

A cápsula utilizada para o teste é a XP-2, uma nova versão do veículo anteriormente utilizado em testes sem tripulação humana. A ideia é transportar até 28 pessoas de uma só vez a partir do sistema, que usa propulsão elétrica e levitação magnética em um ambiente a vácuo.

O interior da cápsula, com bancos elegantes e proteção para os passageiros.Fonte: Virgin Hyperloop

Segundo Giegel, o Hyperloop pode chegar a velocidades muito maiores e ainda ser considerado seguro, mas o primeiro teste tripulado serviu também para dar segurança a eventuais investidores e também aos órgãos do governo dos Estados Unidos, que precisam autorizar eventuais construções e contratos estabelecidos no país.

A Virgin Hyperloop não é a única empresa a atuar no ramo e com testes avançados: a rival HyperloopTT chegou inclusive a prometer projetos no setor para cidades brasileiras.

O TecMundo já tratou do tema dos hyperloops e do futuro dos transportes em um vídeo em nosso canal do YouTube.