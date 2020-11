Hyrule Warriors: Age of Calamity mostra Bestas Divinas em gameplay

Falta uma semana para o lançamento de Hyrule Warriors: Age of Calamity, e por conta disso a Nintendo e a Koei Tecmo divulgaram dois vídeos de gameplay mostrando um pouco mais do que vem por aí.

Os vídeos que você confere nesta notícia são comerciais que começaram a ser veiculados no Japão, e dão uma ideia extra de como serão os combates neste game que faz ponte com The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Somado a isso, também temos a oportunidade de conferir uma das faixas que serão executadas na jornada. Ouça no tweet a seguir:

Hyrule Warriors: Age of Calamity será lançado exclusivamente para Switch em 20 de novembro.