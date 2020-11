Íbis provoca Corinthians após derrota para o Atlético-MG: ‘Vai cair’

Se não bastasse a derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, neste sábado, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians ainda foi provocado pelo Íbis Sport Club, autoproclamado “o pior time do mundo”. A brincadeira aconteceu nas redes sociais.

CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃO

No Twitter, o clube pernambucano respondeu o resultado da partida publicado pelo Alvinegro, afirmando que o time do técnico Vagner Mancini será rebaixado no Brasileirão, com o tweet “vai cair”.

Veja o post

Vale destacar que o Corinthians está na 11ª colocação do Brasileiro, com 25 pontos. O Coritiba, primeira equipe na zona do rebaixamento, possui 20 pontos, mas tem um jogo a menos que o Corinthians. No próximo domingo, o Corinthians recebe o Grêmio, na Neo Química Arena, às 20h30 (de Brasília).