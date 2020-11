Ídolo do Liverpool defende que Firmino não precisa se preocupar com Jota: ‘Jogadores diferentes’

Ídolo e ex-jogador do Liverpool, John Barnes, que atuou no clube entre 1987 e 1997, saiu em defesa de Roberto Firmino após as críticas recebidas pela falta de gols do brasileiro. Para o inglês, o camisa 9 dos Reds tem um papel importante no sistema de Klopp.

– Não pensava que o Diogo Jota estivesse nesta forma. Sabia que era um bom jogador, mas ninguém imaginava que jogaria tão bem. Normalmente, todos os jogadores precisam de tempo de adaptação ao novo clube, novo ambiente, novo estilo de jogo… Mas ele não. Mostra que o Klopp sabe contratar para o modelo de jogo que tem. Ainda assim, acho que o Firmino não precisa se preocupar. São jogadores completamente diferentes e só porque o brasileiro não tem marcado muitos gols, não podemos esquecer da importância que tem – disse à “Talksport”.

Para o ex-jogador, grande parte do sucesso de Mané e Salah também se deve ao brasileiro.

Mané e Salah não marcariam tantos gols se não fosse pelo trabalho dele. Firmino e Jota jogam de maneira bastante diferente. É um luxo poder ter tantas opções e contra o Manchester City, por exemplo, até jogaram todos juntos – completou.