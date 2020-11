Marcado para as 19h, com candidatos à Prefeitura de Penedo, evento será transmitido pelo YouTube.

O Instituto Federal de Alagoas (Ifal) – Campus Penedo realiza nesta quinta-feira, 12, uma sabatina eleitoral com os candidatos à prefeito da cidade, visando expor suas visões e propostas sobre a área de Meio Ambiente. O evento será realizado de forma remota, às 19 horas, com transmissão ao vivo pelo canal do Ifal Penedo no YouTube.

Conforme explicou o diretor-geral Felipe Thiago Souza, a ideia inicial era realizar uma sabatina envolvendo uma maior diversidade de temas. No entanto, o tempo de organização do evento ficou comprometido, devido a alguns imprevistos e envolvimento da maior parte dos servidores com as demandas do ensino emergencial remoto que, a partir deste mês de novembro, passa a alcançar todas as turmas dos cursos técnicos ofertados pela unidade de ensino.

“Alguns estudantes e pessoas da cidade nos procuraram com essa demanda, mas não tivemos tempo hábil para organizar uma sabatina mais ampliada, de forma a enriquecer o debate sobre os diversos temas que interessam à população penedense”, justifica o diretor-geral. “Como nas eleições municipais passadas, em 2016, por iniciativa de docentes da área de Meio Ambiente, houve no auditório do campus uma sabatina específica sobre a temática ambiental, resgatamos a proposta daquele ano e a adaptamos para o contexto atual”, completa.

O docente responsável pela proposta, Pablo Pinheiro, afirma que a ideia da sabatina surgiu a partir da preocupação diante da carência de políticas públicas municipais voltadas à questão ambiental, que foquem na proteção aos recursos naturais e na garantia de uma melhor qualidade de vida da população penedense.

“O envolvimento e comprometimento dos futuros gestores da cidade nessa área é fundamental. Então, espera-se que as candidaturas tenham incluído em seus planos de governo a ampliação das ações da recém-criada Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para atender às demandas da região e, consequentemente, também criar oportunidades de emprego e de negócios na cidade, o que contemplaria os estudantes formados pelo Ifal Penedo”, ressalta o professor Pablo, atual coordenador do curso técnico em Meio Ambiente.

Regras da sabatina

Foram oficialmente convidados para o evento todos os cinco candidatos que concorrem ao cargo majoritário das eleições 2020 em Penedo: Antonio Nelson Oliveira de Azevedo Filho (Nelsinho), Francisco Sousa Guerra (Dr. Tico), Ivana Fortes Peixoto Toledo (Ivana Toledo), Ivanildo Florêncio de Moraes Junior (Junior) e Ronaldo Pereira Lopes (Ronaldo Lopes).

Conforme as regras estabelecidas no convite, cada sabatinado deverá responder as perguntas elaboradas sobre os seguintes assuntos: 1) Política Municipal de Meio Ambiente; 2) Conselho Municipal de Meio Ambiente; 3) Leis Complementares: Plano Municipal de Resíduos Sólidos, Lei de licenciamento ambiental e Decretos que criem Unidades de Conservação; 4) Promoção da Educação Ambiental; e 5) Promoção do Ecoturismo.

O tempo de resposta para cada pergunta será de até 5 minutos. Durante o evento, a comissão organizadora estará atenta em relação ao respeito do candidato ao tempo, com apenas 10 segundos de tolerância; respeito ao tema, pois as respostas não podem fugir das questões apresentadas; e respeito ao adversário. Neste último ponto, se o sabatinado que estiver discorrendo sobre o tema ofender diretamente algum dos adversários, seu tempo será finalizado.

