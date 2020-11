Igor fala da volta ao Atibaia e estreia na Copa Paulista: ‘Frio na barriga’

A edição 2020 da Copa Paulista começa nesta quarta-feira. Entre os participantes está o Atibaia, que terá como primeiro adversário o Velo Clube, fora de casa, em partida que acontece às 17h. Um dos destaques da equipe do interior é o defensor Igor.

O jogador, que no início do ano foi emprestado ao Operário-VG, retornou ao Atibaia durante o período da pandemia de coronavírus. O atleta mostrou otimismo com a campanha da equipe do interior na Copa Paulista.

– Feliz pelo retorno. A diretoria fez uma força para me trazer de volta, eu fui emprestado. A expectativa é muito grande pelo que vem sendo de treinamento e amistosos. Fizemos, se eu não me engano, sete amistosos e não perdemos nenhum. Tenho expectativa muito grande em cima deste time, deste treinador, que acaba de chegar – disse Igor, que não escondeu a ansiedade pela estreia:

– Frio na barriga. Como sempre. Como cada estreia. Como cada retorno. Como cada partida. No dia que eu perder esse frio na barriga, não posso mais jogar.

O contrato de Igor com o Atibaia se encerra no fim deste ano. Apesar de a Focco Sports, empresa que gerencia sua carreira, ter recebido sondagens de clubes do exterior, Igor prefere focar apenas na disputa da Copa Paulista e deixa o futuro em aberto.

– A diretoria fez uma força para me trazer de volta, eu fui emprestado. A minha maior preocupação é jogar. Não vai ter moleza, não vai faltar dedicação força e muita fé. Muito feliz, muito motivado pelo grupo que é bom e forte – finalizou.