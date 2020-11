Imóveis do Governo Federal são vendidos com 70% de desconto; veja como comprar

A Empresa Gestora de Ativos (Emgea), empresa pública do âmbito federal, que é vinculada ao Ministério da Economia, lançou um portal para vender imóveis da União diretamente ao consumidor.

De acordo com o anúncio, são oferecidas aproximadamente 400 opções, distribuídas entre:

apartamentos;

prédios;

casas;

terrenos; e

salas comerciais.

Os descontos podem chegar a até 70%. Em média, os imóveis oferecidos para compra estão 45% abaixo do valor de mercado. Os descontos são maiores em três casos:

Imóveis ocupados

Imóveis há mais tempo no estoque

Imóveis com tenham menor valor de venda

FGTS

O pagamento feito será à vista, com possibilidade de utilização do financiamento imobiliário. Atualmente, não será possível utilizar o dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). De acordo com informações da empresa, a previsão é que essa possibilidade de pagamento esteja disponível no início de 2021.

Anteriormente, o interessado tinha que ir até a Caixa, pessoalmente, para ter acesso às informações desses imóveis. A empresa, diretamente vinculada ao Ministério da Economia, conta com aproximadamente 2.500 em seu estoque. No entanto, nesta primeira venda direta apenas 400 estão disponíveis. A maioria está concentrada na região Sudeste.

R$12,5 mil

O mais barato, entre os imóveis residenciais, é uma casa em Cupira (PE). O valor dela é de R$ 12.487. O mais caro é um apartamento na praia da Enseada, no Guarujá (SP), no valor de R$ 1.316.385.

Para realizar venda direta, a Emgea firmou uma parceria com a Resale, startup que desenvolve soluções para a gestão e venda de imóveis que retornam ao mercado provenientes de bancos.

Cuidados em caso de imóveis ocupados

É necessário cuidados em casos de imóveis ocupados, uma vez que há imóveis ocupados por ex-mutuários. Segundo informações da Emgea, o comprador deverá providenciar e arcar com os custos de sua desocupação.

Conforme publicado pelo portal UOL, esse é um ponto que merece atenção, uma vez que os especialistas costumam dizer que você pode levar até dois anos para fazer a mudança para a casa nova, caso ela esteja ocupada.

Sendo assim, o processo de despejo pode não ser rápido, a depender da família que ocupa o bem. Além disso, taxas de IPTU e condomínio podem estar atrasadas e que o imóvel, em mau estado. Antes de fechar negócio, o comprador deve analisar toda a documentação do imóvel e de seu proprietário.

Recomenda-se que o comprador busque uma negociação que seja amigável. Caso isso não seja possível, será necessário entrar com uma ação judicial.

O custo desse tipo de ação pode ser caro, uma vez que envolve taxas judiciárias, variando de acordo com o valor do imóvel. No estado de São Paulo pode chegar a cerca de R$ 82 mil.

Após a compra, vale lembrar que despesas de IPTU, condomínio e outras passam a ser de responsabilidade do comprador.