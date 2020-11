Império do Amor: Adriano posta foto atual ao lado de Love e gera nostalgia nos seguidores; veja!

O ex-jogador Adriano postou uma foto ao lado de Vágner Love, neste domingo, nas redes sociais. Os dois jogaram juntos no Flamengo em 2010, quando formaram o “Império do Amor”, no comando de ataque do Rubro-Negro. Os torcedores foram ao delírio com o registro.

Neste domingo, Adriano postou uma foto atual dos dois, meio tremida, mas que registrou o momento do encontro. Nos comentários, uma enxurrada de comentários lembrando da dupla.

– Como eu queria de volta o Império do Amor! – disse, um seguidor do Imperador.

– Império do Amor… Quem viu, viu! – disse outro. Veja a foto.