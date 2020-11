Implantação de Sistema ERP – Notícias Concursos

Como implantar um sistema ERP?

Um sistema ERP (Enterprise Resource Planning) é uma ferramenta que une os sistemas da empresa, interligando-os para melhor eficiência da administração da empresa.

A implantação de um sistema empresarial ERP não é um processo muito simples, uma vez que envolve todo o negócio. Sendo assim, uma implantação ERP precisa da participação de todos os que fazem parte das estruturas das áreas.

Cronograma de implantação

Para uma implantação de sistema é necessário que haja um cronograma estratégico para que as áreas possam atuar no input de dados anteriores, bem como nas demandas da rotina.

Independentemente do tamanho da empresa, uma implantação de sistema requer planejamento, comprometimento das partes envolvidas e validação da gestão, no que tange a configurações e particularidades do negócio.

Resistência dos departamentos

O maior problema que uma empresa pode encontrar num processo de implantação ERP é a resistência dos departamentos.

Primeiramente, a ausência de confiança no que tange as informações oriundas do novo sistema, por conseguinte, um confronto com seus controles particulares.

Para que não haja essas questões a empresa precisa ter uma cultura mais aberta às mudanças. Ainda assim, é fundamental o envolvimento do consultor da empresa de ERP.

Envolvimento do consultor do sistema e treinamento

Uma vez que tendo um representante do sistema presente na empresa, os funcionários tiram dúvidas enquanto aprendem sobre o funcionamento da ferramenta. Todavia, esse processo não minimiza a importância de ter um treinamento voltado a todos os envolvidos na operação do sistema.

Testes e validações do ERP

A fase de teste é muito importante para gerar confiança aos usuários do sistema, bem como para ter certeza de que o sistema que entrará no ar sem nenhuma falha em todos os processos. Por isso todas as áreas devem validar seus processos para garantir que o sistema está funcionando, bem como garantir que os parâmetros estão corretos.

Os treinamentos devem ser feitos durante a operação para o correto input de dados. Contudo, depois também, quando todas as configurações estiverem validadas para a correta operação de rotina da empresa.

Acompanhamentos

Assim sendo, a implantação do sistema fica mais abrangente e otimizada.

Portanto, a implantação de um sistema ERP requer da empresa planejamento, acompanhando de métricas, testes e validações.