Impostor de Among Us faz novas vítimas em Animal Crossing

O usuário Maybe_its_Maybelline do Reddit compartilhou um vídeo com o crossover inesperado de Animal Crossing: New Horizons, do Switch, e o perigoso impostor de Among Us nas ilhas fofinhas do game da Nintendo. O resultado foi bem sombrio e bizarro, confira a seguir:

I just wanted sticks, got this instead… from r/AnimalCrossing

A criação de Maybe_its_Maybelline é mais uma das interessantes modificações envolvendo o universo de Among Us, que recentemente vem ganhando muita popularidade também por conta das várias referências e hacks que vêm recebendo.

Desde crossovers com animes e personagens da cultura popular, até mapas com 100 tripulantes e diferentes modos de jogo, contribuem significativamente com a visibilidade que o game vem obtendo nas redes sociais.

