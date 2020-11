Imprensa espanhola coloca Eduardo Coudet como novo técnico do Celta

Se na noite do último domingo Eduardo Coudet desconversou sobre a possibilidade de assumir o Celta de Vigo-ESP, na manhã desta segunda-feira, a história parece ser diferente.

De acordo com a imprensa espanhola, o treinador argentino vai trocar o Internacional pelo time da La Liga e é questão de horas para que isso seja confirmado.

Apesar das especulações no velho continente, o Internacional já avisou que não tem o que falar sobre o assunto.

Situação do Celta



Após empatar com o Elche no fim de semana, o Celta decidiu pela demissão do técnico Óscar García. A equipe se encontra na 17ª posição do Espanhol, com 7 pontos.

Abel Braga



Segundo o jornalista Alexandre Ernst, a diretoria do Internacional, ciente que Coudet poderia deixar o clube, escolheu Abel Braga para ficar no comando da equipe até o fim do ano.