In Sound Mind: terror psicológico ganha trailer e screenshots

A publisher Modus Games, da franquia Remothered, divulgou um trailer de história de seu recém-anunciado terror psicológico In Sound Mind. Desenvolvido pelo estúdio We Create Stuff, o game também ganhou novas screenshots apresentando algumas das ambientações macabras que estarão presentes no título. Confira o trailer a seguir:

O trailer mostra o Desmond, um psicólogo que trabalha para entender os eventos assustadores que está testemunhando na cidade antes tranquila de Milton Haven. A busca do protagonista por respostas o leva a revisitar as sessões arquivadas de seus pacientes falecidos, mas essas fitas apresentam seus próprios mistérios vívidos e surreais.

In Sound Mind será uma experiência de horror psicológico similar aos games de perseguição e exploração como o próprio Remothered, porém com novas mecânicas de combate que o aproximam de um FPS. Em meio a memórias perturbadoras, os jogadores serão levados para enfrentar pesadelos de vários personagens, através de uma jogabilidade envolvente com quebra-cabeças, furtividade e coragem.

A Modus Games divulgou novas imagens do título, mostrando ambientações similares às de Alan Wake e Call of Cthulhu, contendo locais remotos, muita névoa e escuridão e uma atmosfera de solidão e perigo iminente.

(Fonte: Modus Games/Reprodução)Fonte: Gematsu

In Sound Mind será lançado em 2021 para PlayStation 5, Xbox Series S/X e PC (via Steam).