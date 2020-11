Incrível! Cristiano Ronaldo marca no início, mas Caicedo sai do banco e garante empate da Lazio no último lance

A Lazio escapou da derrota para a Juventus neste domingo, em casa, após ver Caicedo empatar a partida no último lance em 1 a 1. Cristiano Ronaldo havia aberto o marcador para a Vecchia Signora logo aos 15 minutos do primeiro tempo.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Pré-venda disponível em DisneyPlus.com

Em uma partida bastante equilibrada, a Lazio pouco fez para ameaçar a meta da Juventus. Nos minutos iniciais, Cristiano Ronaldo abriu o marcador e colocou os visitantes em vantagem.

No primeiro tempo, o craque foi a grande atração e ainda brilhou em outros dois lances, em um deles, acertando a trave, e depois obrigando Reina a fazer grande defesa em cobrança de falta.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Irritado com a falta de ímpeto de ataque, Simone Inzaghi trocou três nomes logo no início do segundo tempo, mas as substituições surtiram pouquíssimo efeito.

Com uma marcação intensa na entrada da área e apostando nos contra-ataques com Cristiano Ronaldo e Morata, além das descidas de Rabiot, a Juve controlou a partida.

Nos minutos finais, a Lazio tentou impor um ‘abafa’ na entrada da área da Juventus, que estava completamente recuada em campo. No último lance, Caicedo recebeu no pivô dentro da área, girou e bateu sem chances para o goleiro para empatar a partida.

GOLS – Cristiano Ronaldo (JUV), aos 15 min 1ºT; Caicedo (LAZ), aos 49 min 2°T

LAZIO: Pepe Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (Hoedt), Marusic, Savic, Cataldi (Akpro), Luis Alberto (Andreas Pereira), Fares (Lazzari), Muriqi (Caicedo) e Correa.;Técnico: Simone Inzaghi

JUVENTUS: Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo, Frabotta, Rabiot, Betancurt, Cuadrado, Cristiano Ronaldo (Paulo Dybala), Álvaro Morata (Bernardeschi) e Kulusevski (McKennie).;Técnico: Andrea Pirlo

Mesmo invicta nas últimas cinco partidas, a Lazio foi vazada em todas as partidas com ao menos um gol sofrido

A Lazio acumula três partidas sem vitórias no Campeonato Italiano e está em queda livre na tabela de classificação, ocupando agora a 11ª posição.

Classificação

– Juventus, 3º lugar, 13 pontos

– Lazio, 9º lugar, 11 pontos

Próximos jogos

Sábado, 21/11, 11h*, Crotone x Lazio, Serie A

Sábado, 21/11, 16h45*, Juventus x Cagliari, Serie A

*horário de Brasília