Inédito ‘choque-luso’ entre Vasco e Palmeiras encerra longo jejum de raríssimos duelos de gringos do mesmo país no Brasileirão; veja lista

Não haveria palco melhor do que São Januário para o primeiro confronto entre técnicos portugueses em solo brasileiro. É lá que Vasco x Palmeiras se enfrentam neste domingo (8), às 16h (horário de Brasília).

O cruzmaltino Ricardo Sá Pinto vai enfrentar o pupilo Abel Ferreira. Foi o técnico do time carioca quem deu a primeira chance como treinador, no sub-19 do Sporting, ao agora comandante alviverde, como seu auxiliar.

O primeiro choque-luso acrescenta um capítulo na antiga, porém rarefeita, história de compatriotas estrangeiros que se enfrentaram em jogos do Campeonato Brasileiro.

Em especial se tratando de europeus, o acontecimento é ainda mais raro. É a primeira vez que o Brasil verá não apenas dois portugueses, mas sim dois treinadores do Velho Continente se enfrentando na principal disputa nacional de futebol.

Abel Ferreira durante jogo entre Palmeiras e Red Bull Bragantino Cesar Greco/Ag Palmeiras

Em se tratando de outras nacionalidades, o número não é muito maior. Em 50 edições do Brasileiro pós-1971, este será apenas o sexto jogo com dois técnicos gringos do mesmo país nos bancos.

E os cinco anteriores, tendo o quinto acontecido apenas na atual temporada, envolveram argentinos.

Censo

Desde 1971, 30 técnicos estrangeiros trabalharam no Nacional, contando com Ferreira, que estreia no Alviverde e arredonda a conta.

São oito, os europeus, sendo cinco portugueses, dois espanhóis e um sérvio – o que seria muito fora da curva, não fosse ele o “brasileiríssimo” Dejan Petkovic.

Os argentinos, maioria absoluta, somam 11. Houve ainda sete uruguaios, dois colombianos, um paraguaio e dois chilenos.

O atual campeonato é o reuniu mais técnicos estrangeiros na História, com cinco.

Ricardo Sá Pinto durante jogo entre Vasco e Caracas, pela Sul-Americana Getty Images

Fim do jejum

O quinto confronto colocou frente a frente o Internacional de Eduardo Coudet e o Atlético-MG de Jorge Sampaoli: vitória colorada por 1 a 0, em 22 de agosto.

Em diversas oportunidades, técnicos da mesma nacionalidade comandaram equipes no mesmo campeonato. Mas fórmulas mirabolantes muitas vezes os impediram de se enfrentarem.

Nos anos 1970, dizia-se que o lema da Arena, o partido político alinhados com os militares pós-golpe de 1964, era: “Onde a Arena vai mal, um time no Nacional”.

Houve edições em que mais de 90 clubes brigaram pelo título em pé de igualdade, mas com muitas chaves regionalizadas, fases classificatórias e repescagens antes da reta final.

Em muitos torneios, era preciso se classificar para pegar equipes de outras regiões, o que nem sempre acontecia com os clubes que tinham treinadores gringos – quiçá gringos do mesmo lugar -, que nem sempre dirigiam times com chances.

Jorge Sampaoli durante jogo entre Atlético-MG e Palmeiras, pelo Brasileirão Getty Images

Assim, um técnico da Desportiva-ES, como Alfredo Gonzalez, poderia nem enfrentar o compatriota Armando Reganeschi, da Ponte Preta, ou José Poy, do São Paulo, como (não) ocorreu em 1976.

37 anos de jejum

Antes do jogo entre Coudet e Sampaoli, o duelo mais recente entre estrangeiros do mesmo país em um Brasileiro tinha ocorrido em 1983. E foi muita obra do acaso.

Porque naquele ano, os 40 times da disputa se dividiram em oito chaves na primeira fase e só jogavam entre si.

O São Paulo de José Poy caiu na mesma chave do Sergipe de Juan Celly. No Nordeste, o jogo foi 0 a 0. No Morumbi, o São Paulo fez 3 a 0.

Quase deu

Em 2016 houve chance de dois outros portugueses se enfrentarem. Curiosamentepor times do mesmo estado: Paulo Bento, do Cruzeiro, e Sergio Vieira, do América-MG.

Mas Vieira foi demitido em 17 de julho, após 43 dias no cargo. Bento não durou muito mais tempo, caindo no dia 26 do mesmo mês, antes que o duelo entre as equipe pudesse acontecer.

Veja abaixo os confrontos entre estrangeiros da mesma nacionalidade desde 1971:

1971

Sport (Alfredo Gonzales) 0 x 0 São Paulo (Jose Poy)

1978

Santos (Ramos Delgado) 0 x 0 Corinthians (Armando Reganeschi)

1983

Sergipe (Juan Celly) 0 x 0 São Paulo (Jose Poy)

São Paulo 3 x 0 Sergipe

2020

Internacional (Eduardo Coudet) 1 x 1 Atlético-MG (Jorge Sampaoli)

Técnicos gringos por edição do Brasileirão:

1971

Alfredo González (Argentina) – Sport

Fleitas Solich (Paraguai) – Flamengo

José Poy (Argentina) – São Paulo

1974

Alfredo González (Argentina) – Sport

José Poy (Argentina) – São Paulo

1975

Alfredo González (Argentina) – Desportiva-ES

José Poy (Argentina) – São Paulo

1976

Alfredo González (Argentina) – Desportiva-ES

Armando Reganeschi (Argentina) – Ponte Preta

José Poy (Argentina) – São Paulo

1977

Alfredo González (Argentina) – Vitória

Armando Reganeschi (Argentina) – Londrina

Filpo Nuñez (Argentina) – Botafogo-PB

Ramos Delgado (Argentina) – Santos

1978

Alfredo González (Argentina) – Vitória-BA e Volta Redonda

Armando Reganeschi (Argentina) – Corinthians

Ramos Delgado (Argentina) – Santos

1979

Armando Reganeschi (Argentina) – Bahia

Juan Celly (Argentina) – Itabaiana-SE

1980

Juan Celly (Argentina) – Itabaiana-SE

1981

Juan Celly (Argentina) – Itabaiana-SE

1983

José Poy (Argentina) – São Paulo

Juan Celly (Argentina) – Itabaiana-SE

1984

José Poy (Argentina) – Portuguesa

1987

Pedro Rocha (Uruguai) – Coritiba

1990

Pablo Forlán (Uruguai) – São Paulo

1993

Sergio Ramírez (Uruguai) – Criciúma

1994

Sergio Ramírez (Uruguai) – Vitória-BA

1995

Sergio Ramírez (Uruguai) – União São João

1996

Elías Figueroa (Chile) – Internacional

1997

Dario Pereyra (Uruguai) – São Paulo

Hugo de León (Uruguai) – Fluminense

1998

Dario Pereyra (Uruguai) – Coritiba

Pedro Rocha (Uruguai) – Ponte Preta

1999

Dario Pereyra (Uruguai) – Atlético-MG

2000

Dario Pereyra (Uruguai) – Guarani e Grêmio

2003

Dario Pereyra (Uruguai) – Paysandu

Roberto Rojas (Chile) – São Paulo

2005

Daniel Passarela (Argentina) – Corinthians

2010

Jorge Fossati (Uruguai) – Internacional

2014

Ricardo Gareca (Argentina) – Palmeiras

Miguel Ángel Portugal (Espanha) – Athletico-PR

2015

Diego Aguirre (Uruguai) – Internacional

Juan Carlos Osório (Colômbia) – São Paulo

2016

Diego Aguirre (Uruguai) – Atlético-MG

Edgardo Patón Bauza (Argentina) – São Paulo

Paulo Bento (Portugal) – Cruzeiro

Sérgio Vieira (Portugal) – América-MG

2017

Dejan Petkovic (Sérvia) – Vitória

Reinaldo Rueda (Colômbia) – Flamengo

2018

Diego Aguirre (Uruguai) – São Paulo

2019

Jorge Jesus (Portugal) – Flamengo

Jorge Sampaoli (Argentina) – Santos

2020

Doménec Torrent (Espanha) – Flamengo

Jorge Sampaoli (Argentina) – Atlético-MG

Jorge Sá Pinto (Portugal) – Vasco

Abel Ferreira (Portugal) – Palmeiras

Eduardo Coudet (Argentina) – Internacional