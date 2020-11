Inep divuga edital do Enem PPL 2020

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou o edital referente ao Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL) 2020. De acordo com o documento, o período de inscrição será aberto no dia 30 de novembro e vai até 11 de dezembro deste ano.

As provas do Enem PPL ocorrem dentro das unidades prisionais ou socioeducativas. Os dias de aplicação das provas serão 23 e 24 de fevereiro de 2021.

De acordo com o Inep, o nível de dificuldade do Enem PPL é o mesmo do formato regular do exame. Os candidatos maiores de 18 anos poderão usar as notas como acesso ao ensino superior, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2021. Já os menores de 18, só poderão realizar o PPL como treineiros, ou seja, como forma de analisar os conhecimentos.

Como realizar a inscrição no Enem PPL?

As inscrições do Enem PPL devem ser feitas por responsáveis pedagógicos das unidades prisionais ou socioeducativas. Para isso, os órgãos de administração devem enviar mensagem por e-mail ao Inep indicando um responsável pedagógico.

Assim, este representante pedagógico fica responsável por acompanhar todas as etapas do exame e tomar as medidas necessárias para a participação dos candidatos no exame, bem como informar aos participantes as notas obtidas por eles.

Desse modo, o período de envio do termo de adesão para o Inep vai do dia 16 ao dia 27 de novembro. Já a solicitação de atendimento especializado ou de uso de nome social deve ser feita entre os dias 30 de novembro e 11 de dezembro.

Clique aqui para conferir mais detalhes no edital disponibilizado pelo Inep e publicado nesta segunda-feira (09) no Diário Oficial da União.

