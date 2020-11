Inscrito no Inglês pelo Chelsea mesmo aposentado, Petr Cech diz: ‘Pronto para ajudar se necessário’

Inscrito na Premier League pelo Chelsea mesmo estando aposentado há mais de um ano, o ex-goleiro Petr Cech afirmou que está pronto para entrar em campo caso seja necessário. Em entrevista à “Telefoot”, o tcheco afirmou estar em forma.

– Sei que estou 100% pronto para ajudar se for preciso. Estou em forma, e, com os dois meses de treino, vi que tenho a mesma qualidade. Além disso, descansei um ano sem jogar futebol. Esse tempo me deu muita energia. O meu corpo se recuperou depois de jogar 20 anos como profissional – disse Cech.

Petr Cech foi inscrito no Campeonato Inglês pelo Chelsea em forma de precaução. A justificativa do time londrino é a Covid-19. Em um possível cenário de surto no elenco, o ex-goleiro e atualmente dirigente dos Blues estaria pronto para entrar em campo e substituir os demais goleiros.