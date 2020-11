INSS faz envio de carta de revisão aos segurados; Veja como não perder pensão

Nesta semana, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) passou a notificar por carta 1,7 milhão de segurados que tiveram seus benefícios revisados e que precisam fazer uma atualização de documentos.

O beneficiário que não responder em 60 dias após receber a carta terá o pagamento suspenso. Se após o fim do prazo o beneficiário passar 30 dias sem dar uma resposta ao instituto, o benefício deixa de ser pago em definitivo.

O que é revisão?

Em setembro, o INSS passou a emitir cartas de convocação, chamadas de “comunicado de exigência”, aos beneficiários com algum tipo de dado cadastral inconsistente. De acordo com o INSS, a revisão está relacionada a pendências cadastrais.

Ainda, segundo o INSS, todas as espécies de benefícios estão passando por essa revisão.

O que fazer se receber essa carta?

O INSS informa na carta que os segurados devem enviar cópia digitalizada de alguns documentos do titular do benefício, do procurador ou representante legal , pelo site ou aplicativo Meu INSS. Confira quais são dos documentos:

CPF

RG

Certidão de nascimento ou casamento

Título de eleitor

Carteira de trabalho

No caso de pensão por morte, os documentos do segurado que faleceu e dos dependentes. também devem ser apresentados. O modelo da carta pode ser consultado no site do INSS.

Confira o passo a passo de como anexar os documentos no Meu INSS