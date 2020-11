Inter de Milão planeja renovar contrato com Barella até 2025

A imprensa italiana afirma que o meio-campista Nicolo Barella está na órbita de Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United, Liverpool e Arsenal. Apesar disso, o portal “FC Inter News” garante que o jogador sonha em fazer história com a Inter de Milão e está mais disposto a renovar seu contrato do que sair do clube nas próximas janelas.

Os dirigentes nerazzurri trabalham nos bastidores para a extensão contratual e o objetivo do clube é ampliar o vínculo atual em mais uma temporada, até 2025. Este prolongamento seria acompanhado de um aumento salarial para o camisa 23, que foi contratado de forma definitiva no último mercado europeu.

O jovem de 23 anos é peça fundamental no esquema do técnico Antonio Conte e tem tido boa participação dentro de campo. Na atual temporada, são nove jogos entre Campeonato Italiano e Liga dos Campeões e Barella alcançou a marca de quatro assistências.