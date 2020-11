Inter oficializa saída de Eduardo Coudet e abre caminho para chegada de Abel Braga

Eduardo Coudet não comanda mais o Internacional. Nesta segunda, em coletiva de imprensa, o Colorado oficializou a saída do argentino, que deixa a equipe na liderança do Campeonato Brasileiro e também classificada às oitavas de final da Conmebol Libertadores e às quartas da Copa do Brasil.

A saída do comandante era esperada desde a noite do último domingo, quando o mesmo sinalizou que não gostaria de permanecer no Beira-Rio. O ambiente interno conturbado, bem como discordâncias com a cartolagem, abreviaram a passagem de Coudet pelo futebol brasileiro. Ele foi contratado na reta final de 2019, mas assumiu para a temporada atual.

Além disso, o Celta de Vigo procurou o treinador, como confirmado pela reportagem do ESPN.com.br, para assumir o lugar deixado por Óscar García, demitido há poucas horas. A equipe espanhola ocupa a 17° posição de LaLiga. Coudet deve ser anunciado pelo clube, que já defendeu como jogador na década passada, em breve.

“A decisão (de sair do Inter) foi exclusivamente do Coudet. Em nenhum momento nós pensamos em ter um outro treinador nesta temporada ou na próxima”, disse o presidente colorado, Marcelo Medeiros.

“Só para recordar, o ‘projeto Coudet’ começou no ano passado, quando o Inter vai a Buenos Aires, paga a multa rescisória para ter esse profissional e seus auxiliares em 2020 e 2021, acreditando num projeto de longo prazo para um treinador de futebol. E ontem, depois da coletiva, nós fomos surpreendidos com o pedido de demissão de forma irrevogável e irretratável”, contou.

Eduardo Coudet, na derrota do Internacional para o Grêmio no Beira-Rio na Conmebol Libertadores Getty

“Ficamos no vestiário um bom tempo conversando com o treinador, tentando entender os motivos do seu pedido de afastamento. Mas hoje, pela manhã, notícias vindas da Espanha e da Argentina, e agora pouco quando o Coudet deixou o CT, ele abriu para nós que aceitou um convite para treinar um clube europeu, e por isso o pedido de demissão dele foi feito dessa forma. Seus auxiliares vão acompanhá-lo, e a passagem do Coudet terminou hoje”, completou.

Coudet chegou ao Internacional em dezembro de 2019, comandando o time em 46 jogos. Foram 24 vitórias, 13 empates e nove derrotas.

Em campo, as maiores críticas sobre o argentino eram o desempenho no Gre-Nal. Nos seis clássicos com o Grêmio, o Inter de Coudet empatou duas vezes e perdeu quatro, com um gol marcado e seis sofridos.

Nos bastidores, o argentino estava insatisfeito com a ausência de reforços para a equipe, chegando a ‘perder a fé’ no trabalho da cúpula do clube. O fato de novas eleições acontecerem em breve também mexeu com o treinador.

A tendência é que o Inter fique pouco tempo sem treinador. O Colorado tem negociações encaminhadas com Abel Braga, campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2006.

Ele não trabalha desde que deixou o Vasco, no primeiro semestre.

play 2:29 Marcelo Medeiros concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira

MEDEIROS AINDA NÃO CONFIRMA ABEL

Mesmo com a apuração da ESPN apontando que Abel está bem encaminhado como novo treinador do Inter, Marcelo Medeiros ainda não quis confirmar.

“Quem está dando treino para os jogadores, que se reapresentaram às 16h, é o Fábio Matias, do nosso sub-20, junto com o Cristiano Nunes e o Caíco. Não falei com o Abel, não faria isso de falar com um treinador e ainda tendo questões a serem resolvidas com o treinador que ainda está aqui. A formalização e a definição das questões que ainda estavam pendentes com o Coudet, que não são fáceis, pois o contrato tem muitas peculiaridades, só foram esclarecidas hoje”, explicou.

“Esse ano é um ano que chamar de ‘atípico’ é atenuar a tragédia que aconteceu no planeta. Uma tragédia de saúde e um dano econômico que a sociedade vai demorar para se recuperar. E, em razão da paralisação do futebol, fruto do isolamento de uma pandemia, levou o calendário para o final de fevereiro do ano que vem. E as eleições do clube foram mantidas para este ano. O meu mandato termina no dia 31 de dezembro de 2020. Por isso, eu não me sinto no direito de fazer a contratação de um treinador para uma gestão que será eleita em 1º turno no dia 26 de novembrro e 2º turno em 15 de dezembro. Então, o perfil de profissional vai ser um que atenda as condições que nós entendemos que seja trabalhar até o final das competições que terminam neste ano”, lembrou.