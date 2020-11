Inter realiza sessão de treinos fortes para duelo contra o Boca Juniors

O Inter segue seus trabalhos no CT Parque Gigante de olho no próximo adversário. Na quarta, o Colorado enfrenta o Boca Juniors no Beira-Rio, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Na sessão desta segunda, os jogadores realizaram um treinamento intenso sob o comando do técnico Abel Braga. Para a partida, o comandante terá os desfalques de Víctor Cuesta e Rodinei, pois receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Além deles, Saravia, Boschilia, Guerrero, Moisés e Abel Hernández estão machucados e também serão ausências.

O confronto estava programado para acontecer na última quarta, dia 25. Porém, por conta da morte de Diego Maradona na data, o jogo acabou sendo adiado para esta quarta.

O Inter ainda terá mais um treino pela frente para a comissão definir qual time entrará em campo diante dos argentinos. A partida de volta acontece uma semana depois, no dia 9, na La Bombonera.