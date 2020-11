Inter vence Atlético-GO por 2 a 1 com gol de Thiago Galhardo e pintura de Rodinei e vai às quartas

Com um bom 2º tempo, o Internacional venceu o Atlético-GO por 2 a 1, no Beira-Rio, pela volta das oitavas-de-final da Copa do Brasil, e garantiu sua classificação às quartas com um 4 a 2 no placar agregado.

A partida foi marcada por uma etapa inicial bastante insossa, com o Colorado deslanchando apenas depois do intervalo, quando o técnico Eduardo Coudet fez mexidas decisivas.

Em campo, o 1º tempo foi abaixo da crítica, com os dois times errando muito e os lances de emoção praticamente inexistindo.

Na volta dos vestiários, porém, Coudet chamou a “cavalaria” no Inter: tirou Leandro Fernández e Johnny e colocou Edenílson e Thiago Galhardo.

Com a entrada dos titulares, o Inter melhorou muito, tornou-se superior em campo e resolveu a partida.

Aos 10, Nonato bateu de fora da área e Jean largou. Galhardo, muito esperto, driblou o goleiro rubro-negro e cutucou para dentro.

O Colorado passou a mandar no jogo, e o 2º tento acabou saindo de forma natural, em um lance muito bonito.

Aos 32, o lateral Rodinei recebeu na intermediária, iludiu a marcação com um corte para a perna esquerda e disparou um “balaço” na gaveta.

GOLAÇO!

Após abrir 2 a 0, o Inter perdeu Thiago Galhardo, que saiu por lesão no tornozelo, relaxou em campo, e o Dragão aproveitou para criar chances perigosas.

Em boa chegada pela direita, Wellington Rato ajeitou e Júnior Brandão chegou batendo. Esperto, Zé Gabriel se atirou na bola e salvou em cima da linha, num verdadeiro “milagre”.

Pouco depois, porém, Júnior Brandão recebeu livre, invadiu a área e bateu cruzado, na saída de Marcelo Lomba, para diminuir.

Mas a reação goiana parou por aí, e o Inter segurou a vitória por 2 a 1 para avançar às quartas de final.

Com a classificação, o Colorado embolsa R$ 3,3 milhões.

Rodinei comemora após marcar para o Inter sobre o Atlético-GO Gazeta Press

Internacional 2 x 1 Atlético-GO

GOLS: Internacional: Thiago Galhardo e Rodinei Atlético-GO: Júnior Brandão

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés; Musto, Johnny (Thiago Galhardo) (Praxedes), Nonato e Patrick (D’Alessandro); Leandro Fernández (Edenílson) e Yuri Alberto (Abel Hernández) Técnico: Eduardo Coudet

ATLÉTICO-GO: Jean; Luan Sales, João Victor, Gilvan e Nicolas; Willian Maranhão, Marlon Freitas e Chico (Matheuzinho); Janderson, Matheus Vargas (Wellington Rato) e Hyuri (Júnior Brandão) Técnico: Eduardo Souza

O Internacional teve 60% de posse de bola no 1º tempo

O Inter finalizou mais no 1º tempo: 6 contra 3

O Atlético-GO teve 3 escanteios no 1º tempo, contra 0 do Inter

21º gol de Thiago Galhardo em 39 jogos pelo Inter na temporada

1º gol de Thiago Galhardo na Copa do Brasil

1º gol de Rodinei em 21 jogos pelo Inter na temporada

2º gol de Júnior Brandão em 16 jogos pelo Atlético na temporada

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias, pelo Brasileiro.

Sábado, 07/11, 21h*, Atlético-GO x Corinthians

Domingo, 08/11, 16h*, Internacional x Coritiba

*horário de Brasília