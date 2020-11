Internacional anuncia renovações com Thiago Galhardo e Edenilson

Líder do Campeonato Brasileiro e nas quartas de final da Copa do Brasil, o Internacional deu uma boa notícia ao seu torcedor nesta quinta-feira (5 de novembro). O Colorado anunciou as renovações de Thiago Galhardo e Edenilson.

Artilheiro do Brasil com 21 gols e do Brasileirão com 15, Thiago Galhardo tinha vínculo com o clube gaúcho até o final de 2020. Durante a pandemia, prorrogou até 2021 e, agora, o contrato vai até dezembro de 2022.

O meia chegou ao Internacional no início de 2020, após deixar o Ceará. As conversas para extensão contratual começaram ainda em outubro e se concretizaram em novembro.

Já Edenilson, titular do Internacional desde 2017, passou a ter vínculo até 2023. O volante, um dos líderes do atual elenco colorado, ampliou o contrato semanas após não acertar com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

Os árabes ofereceram R$ 22 milhões para ter o volante. No entanto, a proposta não foi aceita pelo Internacional. A equipe comandada por Fábio Carillie acabou, em seguida, contratando Bruno Henrique, do Palmeiras.

Em 2019, o Al-Hilal já havia tentado tirar Edenilson do Beira-Rio. Entretanto, o Internacional rechaçou a oferta entendendo que o volante era de suma importância para o elenco.

O Internacional volta a campo no próximo domingo (8 de novembro) para encarar o Coritiba, às 16h, no Beira-Rio, pela primeira rodada do returno do Campeonato Brasileiro.