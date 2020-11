Internet via Starlink impressiona testadores beta

[unable to retrieve full-text content]

Apesar do aviso que os testadores beta recebem sobre problemas de velocidade e latência, o desempenho da internet por satélites Starlink tem surpreendido – principalmente os usuários das áreas rurais, que sofrem com a baixa qualidade dos serviços de internet. Apenas uma coisa continua deixando a desejar: os “breves períodos sem conectividade” – mas o problema, avisado desde o início, deve ser corrigido em pouco tempo.

Chamada de Better than Nothing (“Melhor do que Nada”), a fase beta do serviço de internet da SpaceX foi lançada há um mês, e começa a receber as primeiras resenhas.

Fonte: Tecmundo