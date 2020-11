Intraempreendedorismo na sua empresa – Notícias Concursos

Sabemos que o empreendedorismo é algo que vem crescendo muito, principalmente nos últimos anos. E com ele, muitos não sabem, mas o intraempreendedorismo também tem ganho seu destaque.

O número de pessoas que querem uma liberdade financeira tem aumentado, inclusive, diante a pandemia que estamos vivendo.

Porém, um empreendedor não é somente aquele que empreende e tem uma empresa, é a pessoa que tem o espírito inovador, e sempre buscando mudanças.

É nesse momento, que o intraempreendedorismo começa a desenvolver o seu papel.

Primeiramente, vamos começar falando o que é e como aplicar ele na sua empresa.

O que é intraempreendedorismo?

Engana-se quem pensar que é um termo recente, ele já vem sendo usado desde 1985, e é uma das formas de inovação dentro da empresa.

Porém, o interesse por ele tem sido recente.

Intraempreendedorismo, é o empreendedorismo interno de uma empresa, todo seu processo é feito através de recursos já alojados no seu negócio, afim de utilizar os funcionários para criar inovações na empresa.

Utilizado quando o empreendedor planeja crescer e aumentar a competitividade na organização.

Ou seja, ele é um recurso que acontece dentro da empresa, independente do seu tamanho, levando-a não somente a novos negócios como também a outras atividades inovadoras.

Ele foca no funcionário individualmente, dando liberdade a ele de agir e tomar decisões como se fosse o empreendedor do negócio.

Com o intuito de gerar inovação através dos funcionários, automaticamente estará aumentando a produtividade.

E dessa forma, também gera comprometimento, responsabilidade e satisfação do funcionário, por estar participando efetivamente do crescimento da empresa, expondo suas ideias e opiniões.

Como identificar um interempreendedor na sua empresa?

Ele possui algumas características, que ajudam o empreendedor a identificar, quem na sua empresa tem esse espírito de inovação e que pode ajudar nessas mudanças.

Essas características são:

Uma empresa não pode esperar o problema surgir para pensar em uma solução, pelo contrário, o empreendedor precisa estar sempre um passo a frente.

E para isso ele deve contar com uma equipe que tenha a mesma visão que ele, de antever os problemas e propor soluções para o negócio.

Uma empresa que motiva o funcionário, investe em treinamentos, e estar sempre incentivando um ambiente favorável.

Um colaborador motivado está sempre preparado para suportar responsabilidades e as pressões que aparecem durante as mudanças.

Benefícios do intraempreendedorismo

O intraempreendedorismo trás muitos benefícios para a empresa, o colaborador se sentem mais valorizados, pois ajuda na descoberta de novos negócios.

Além, de descobrir novas oportunidades de negócio e ajudar nos processos internos.

Nota-se a diferença até nas despesas da empresa, pois com as inovações, vem também as alterações no ganhos do negócio.

Valorizar o colaborador, não só torna o trabalho dele mais produtivo, como também aumenta o engajamento da equipe e sucessivamente o lucro da empresa.

Nas empresas de alta competitividade, o intraempreendedorismo é um dos mais importantes recursos, por que através dele, é possível identificar se perdeu ou se foi reduzido o seu potencial empreendedor.

Por fim, é importante escolher bem que estará acompanhando nessas decisões, ou seja, colaboradores que realmente tenham essa visão empreendedora.