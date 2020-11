Invicto há nove jogos, meia do Marcílio Dias celebra boa fase na Série D

O meia Marllon, que foi contratado pelo Marcílio Dias em agosto desse ano, vive o melhor momento no clube de Itajaí desde sua chegada. Nos últimos nove jogos soma dois gols, quatro assistências e nenhuma derrota. O último resultado negativo foi em setembro, onde a equipe perdeu para o Pelotas fora de casa.

No último sábado (31), o meia teve atuação de gala na vitória por 3 a 0 em cima do Atlético Tubarão na Série D tendo aberto o placar aos 17 minutos do segundo tempo com um gol de cabeça e deu ótimo passe para Zé Vitor marcar o terceiro gol do Marinheiro aos 41 da segunda etapa.

– Fico feliz pelo momento e que estou ajudando a equipe a brigar pela classificação na competição. Vou seguir trabalhando duro para que a boa fase se mantenha – disse o meia.

O Marcílio Dias está na quinta colocação do Grupo A8 com 15 pontos somados, a mesma quantidade de Pelotas, Joinville e Caxias. Faltam quatro rodadas para o término da fase de grupos do torneio e o clube de Itajaí conta com Marllon para se classificar para a segunda fase.

– Vou dar o meu máximo para ajudar o time manter os bons resultados e continuar alçando voos altos na competição – completou o armador.

O próximo jogo do Marcílio Dias é domingo (8) contra o líder da chave, o Novorizontino, às 16h.