IR 2020: Receita abre consulta HOJE a restituições que ficaram na malha fina

Nesta segunda-feira (23), a Receita Federal abre a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda do mês de novembro. Mais de R$ 399 milhões serão depositados em 30 de novembro para um total de 198.967 contribuintes.

Do valor total, R$ 143,8 milhões serão destinados aos contribuintes que possuem prioridade legal, sendo 3.559 idosos acima de 80 anos, 26.599 entre 60 e 79 anos, 2.924 contribuintes com deficiência ou moléstia grave e 12.312 que têm como fonte de renda o magistério.

Ainda, 153.573 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 12 deste mês foram contemplados.

Saiba como consultar

O contribuinte pode verificar se a declaração foi liberada através do site da Receita Federal. Também é possível conferir se há alguma inconsistência na declaração e fazer a regularização pelo portal e-CAC, menu Meu Imposto de Renda.

As consultas também podem ser feitas através do aplicativo para tablets e smartphones. Por meio do app, é possível consultar diretamente nas bases da Receita informações sobre liberação das restituições e o cadastro do contribuinte.

Caso a restituição tenha sido liberada, mas o valor não for creditado, a Receita informa que o contribuinte deve entrar em contato com a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer instituição bancária.