ISO – Conheça as Principais Certificações

Principais certificações ISO

As certificações ISO são referências mundiais de qualidade para uma empresa, por isso são objetivos da Gestão de Qualidade de todas as empresas pelo mundo.

Esses certificados são aceitos em 164 países, sendo uma forma de agregar muito valor a uma empresa.

São muitas as certificações ISO, no entanto, vamos falar das principais certificações e seus objetivos.

ISO 9000

A certificação ISO 9000 é uma das mais importantes, ao passo que é uma das mais famosas pelo mundo. Sendo assim, esse certificado está ligado diretamente a Gestão da Qualidade das empresas.

Na certificação 9000 é otimizado o processo administrativo, bem como engloba técnicas de melhorias dos processos e monitoramentos.

Sendo assim, a ISO 9000 atesta o padrão de qualidade de uma empresa, sendo uma certificação composta por um grupo de normas técnicas que estabelecem um padrão de gestão.

Principais composições da ISO 9000

ISO 9001 – Uma norma especifica que envolve cada processo da empresa, envolve as normas 9002 e 9003. (será mais explorada a seguir).

9004 – A ISO 9004 estabelece orientações para a implantação da Gestão da Qualidade.

19011 – A 19011 é uma certificação que estabelece normas para sistemas de gestão, bem como para auditorias.

ISO 9001

Essa certificação só é possível quando uma empresa passa por uma auditoria da norma internacional 9001. Sendo assim, essa certificação é focada no cliente final. Porém, para uma empresa conseguir obter essa certificação, é necessário que:

Tenha eficiência na sua operação;

Seja resolutiva em todas as falhas identificadas;

Tenha novos clientes e mantenha a satisfação dos atuais;

A empresa esteja em dias com a legislação vigente e todas as normas regulamentadoras que tangem ao seu negócio.

ISO 14000

Para uma empresa implementar um Sistema de Gestão Ambiental com excelência, ela precisa possuir a certificação 14000. Sendo assim, a empresa que possui o certificado 14000 comprova mundialmente que possui comprometimento com a legislação ambiental de seu país.

No entanto, essa certificação é entregue para uma empresa que além de se comprometer com as leis, ainda se reorganiza para colaborar com o meio ambiente através de varias ações, bem como treinando suas equipes para isso.